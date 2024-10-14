Новости ТСН 19:30 14 октября. Зеленский представит план победы украинцам?

Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 14 октября 2024 года, в обзоре ТСН: Новости Украины и мира по состоянию на 19:30 понедельника, 14 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Один человек погиб, еще 8 пострадали в Одессе - по портовой инфраструктуре прилетел вражеский кассетный Искандер. - Массированный удар по Херсонской области. Есть погибшие и раненые. Под прицелом врага также Донецкая, Сумская и Запорожская области. - Жизнь без света, воды и газа. Репортаж из Орехова, всю инфраструктуру которого разбили вражеские КАБы и артиллерия. - Безлюдные села. В 34 селах на границе Сумщины все жители оставили дома и выехали из-за ежедневных обстрелов врага. - 161 боевое столкновение на 10 направлениях. Где на фронте было наиболее напряженно? - «План победы» представит в Верховной Раде президент Владимир Зеленский - Нецензурная брань в сторону военного и призывы бить работников ТЦК - в Днепре разгорелся скандал с участием гендиректора завода по производству окон. - Рамштайн не будет. Во время визита американского президента в Германию контактная группа по вопросам обороны Украины собираться не будет. - Корейское обострение. КНДР готовится взорвать дороги, ведущие из Южной Кореи. - Министерства, городские советы и учебные заведения. По Украине прокатилась волна псевдоминирований. - Двух российских агентов, которые корректировали вражеский огонь по Сумской и Полтавской областях, задержала СБУ. Их целями были военные аэродромы, теплоэлектростанции и энергогенерирующие предприятия. - Вымогала взятку за группу инвалидности. В Винницкой области задержали руководительницу больницы. - Более 1200 километров в поддержку Украины. Супруги из Калифорнии Тайлер и Никки Чей в Запорожье завершили свой пятинедельный беговой супермарафон. - 2 пикапа с медицинской помощью доставил в Украину 85-летний пенсионер из Великобритании. С единомышленниками создал организацию, которая поддерживает людей в горячих точках. - Кофе, который добывают из арбузов, кофеварка, разбитая обломками, и цветы на месте прилетов. Это история одной херсонской кофейни, которая открылась в освобожденном Херсоне. - Осенний прогноз. В Украине на этой неделе ожидается значительное похолодание и дожди.