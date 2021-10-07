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Выпуск ТСН.14:00 за 7 октября 2021 года

Дата публикации

Выпуск ТСН.14:00 за 7 октября 2021 года

Новости мира: двое украинцев погибли в жуткой ДТП в Польше

Сюжеты выпуска

ДТП в Польше, стрельба в школе, Нобелевская премия и другое, — в выпуске ТСН.14: 00 7 октября 2021

     

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