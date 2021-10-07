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Выпуск ТСН.14:00 за 7 октября 2021 года
Выпуск ТСН.14:00 за 7 октября 2021 года
Новости мира: двое украинцев погибли в жуткой ДТП в Польше
Сюжеты выпуска
Новости мира: двое украинцев погибли в жуткой ДТП в Польше
Новости Украины: мальчик, у которого подтвержден полиомиелит, сейчас не встает на ноги
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Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.14:00 за 7 октября 2021 года
ДТП в Польше, стрельба в школе, Нобелевская премия и другое, — в выпуске ТСН.14: 00 7 октября 2021
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