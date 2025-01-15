ТСН новости 16:00 15 января. 25 наших дома!

Новости Украины и мира по состоянию 16.00 среды, 15 января 2025 года, в обзоре ТСН. - Еще 25 наших дома! Президент опубликовал первые фото с военными и гражданскими, которые возвращаются домой после вражеского плена. - Срок возвращения из СЗЧ продлили до 1 марта. Президент подписал изменения в законопроект, который на прошлой неделе приняла Верховная Рада. - Готовы даже выслать посла. Австралия проверяет информацию о гибели в России пленного австралийца, воевавшего на стороне ВСУ. - Подделали документы, выдали на руки и послали воевать. Это подтверждает пленный КНДРовец на допросе. - Оккупанты атаковали Краматорск в Донецкой области. Трое гражданских ранены, среди них - 6-летний ребенок. - Как в Генштабе ВСУ отреагировали на информацию о переводе военных из Воздушных сил в Сухопутные войска? - Враг сует с двух сторон. Какая ситуация сейчас в Покровске? - Спиртзавод горит на Тамбовщине - россияне говорят, дроны, которые над ним летели, были сбиты, но обломки наделали беды. - Уехали и не вернулись. В Украине в прошлом году втрое выросло количество граждан, которые покинули страну и не вернулись вовремя. Речь идет о почти 450 тысячах человек. - Непрерывная отсрочка! Отныне работодатели могут оформлять бронирование на военнообязанного без необходимости ждать 72 часа. Как это работает? - Как в СБУ противодействуют вербовке украинской молодежи российскими спецслужбами в соцсетях? - Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встречи с Дональдом Туском. О чем будут говорить? - Украинский ребенок на купюре в 50 евро. Почему картину мариупольской художницы выбрали для реновации купюры? - Самая умная собака в Британии. Что умеет пес и как его проверяли?