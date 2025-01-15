ТСН новини 16:00 15 січня. 25 наших удома!

Новини України та світу станом 16.00 середи, 15 січня 2025 року, в огляді ТСН. - Ще 25 наших удома! Президент опублікував перші фото з військовими та цивільними, які повертаються додому після ворожого полону. - Термін повернення з СЗЧ подовжили до 1 березня. Президент підписав зміни до законопроєкту, який минулого тижня ухвалила Верховна Рада. - Готові навіть вислати посла. Австралія перевіряє інформацію про загибель у Росії полоненого австралійця, що воював на боці ЗСУ. - Підробили документи, видали на руки і послали воювати. Це підтверджує полонений КНДРівець на допиті. - Окупанти атакували Краматорськ на Донеччині. Троє цивільних поранені, серед них - 6-річна дитина. - Як у Генштабі ЗСУ відреагували на інформацію про переведення військових із Повітряних сил у Сухопутні війська? - Ворог суне з двох боків. Яка ситуація наразі у Покровську? - Спиртзавод горить на Тамбовщині - росіяни кажуть, дрони, які над ним летіли, були збиті, але уламки наробили біди. - Виїхали і не повернулись. В Україні торік утричі зросла кількість громадян, які покинули країну і не повернулись вчасно. Йдеться про майже 450 тисяч людей. - Безперервна відстрочка! Відтепер роботодавці можуть оформлювати бронювання на військовозобов'язаного без потреби чекати 72 години. Як це працює? - Як в СБУ протидіють вербуванню української молоді російськими спецслужбами у соцмережах? - Володимир Зеленський прибув до Польщі для зустрічі з Дональдом Туском. Про що говоритимуть? - Українська дитина на купюрі в 50 євро. Чому картину маріупольської художниці обрали для реновації купюри? - Найрозумніша собака в Британії. Що вміє пес і як його перевіряли?