Данилов назвал вариант, при котором РФ ударит по Украине ядерным оружием

Если в Китае разрешат России использовать ядерное оружие, то они его применят.

Россия может использовать ядерное оружие для удара по Украине, если получит разрешение Пекина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что это (будет ли применять РФ ядерное оружие, — ред.) нужно спрашивать у Китая", — заявил он.

Напомним, ранее о ядерном оружии в Беларуси доложил российский посол в РБ Борис Грызлов. Он сказал, что "ядерку" разместит вблизи границы с Польшей.

Тем временем в Латвии назвали планы Москвы о "ядерце" в Беларуси "актом отчаяния".