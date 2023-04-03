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Данилов назвал вариант, при котором РФ ударит по Украине ядерным оружием

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2608
Время на прочтение
1 мин
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Данилов назвал вариант, при котором РФ ударит по Украине ядерным оружием

Фото: УНІАН

Если в Китае разрешат России использовать ядерное оружие, то они его применят.

Россия может использовать ядерное оружие для удара по Украине, если получит разрешение Пекина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Times.

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Так что это (будет ли применять РФ ядерное оружие, — ред.) нужно спрашивать у Китая", — заявил он.

Напомним, ранее о ядерном оружии в Беларуси доложил российский посол в РБ Борис Грызлов. Он сказал, что "ядерку" разместит вблизи границы с Польшей.

Тем временем в Латвии назвали планы Москвы о "ядерце" в Беларуси "актом отчаяния".

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Дата публикации
Просмотры
2608
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