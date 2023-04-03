Данілов назвав варіант, за якого РФ вдарить по Україні ядерною зброєю

Якщо у Китаї дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують.

Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні, якщо отримає дозвіл Пекіна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю The Times.

"Якщо китайці дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати РФ ядерну зброю, - ред.) треба питати в Китаю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше про ядерну зброю в Білорусі доповів російський посол у РБ Борис Гризлов. Він сказав, що "ядерку" розмістить поблизу кордону з Польщею.

Тим часом у Латвії назвали плани Москви про "ядерку" в Білорусі "актом розпачу".