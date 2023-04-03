Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данілов назвав варіант, за якого РФ вдарить по Україні ядерною зброєю

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
852
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данілов назвав варіант, за якого РФ вдарить по Україні ядерною зброєю

Фото: УНІАН

Якщо у Китаї дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують.

Росія може застосувати ядерну зброю для удару по Україні, якщо отримає дозвіл Пекіна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв'ю The Times.

"Якщо китайці дозволять Росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати РФ ядерну зброю, - ред.) треба питати в Китаю", - заявив він.

Нагадаємо, раніше про ядерну зброю в Білорусі доповів російський посол у РБ Борис Гризлов. Він сказав, що "ядерку" розмістить поблизу кордону з Польщею.

Тим часом у Латвії назвали плани Москви про "ядерку" в Білорусі "актом розпачу".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
852
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація