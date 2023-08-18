Для ускорения процесса похудения: 5 важных ритуалов перед сном

То, что мы едим и пьем ночью, играет такую же важную роль, как и то, что мы делаем днем.

Путь к похудению непрост. Соблюдение здорового питания и физических упражнений – это то, о чем мы все знаем. Но знаете ли вы, что наши ночные ритуалы могут играть не менее важную роль на этом пути? Если вы не удовлетворены своими успехами на пути к похудению, это может быть одной из возможных причин.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала NDTV Food, чтобы узнать, какие правила следует соблюдать перед сном на пути к похудению.

Наш метаболизм естественно замедляется с течением дня. И если вы практикуете вещи, которые оказывают противоположное влияние на него, это, очевидно, приведет к увеличению веса. Итак, что же это за важные практики, которых следует придерживаться?

5 ритуалов, которых вы должны соблюдать на ночь, чтобы похудеть

1. Пейте мятный чай

Если у вас есть привычка пить чай или кофе на ночь, пора остановиться и подумать о том, чтобы заменить их на мятный чай. Мята, как известно, ускоряет метаболизм и ускоряет процесс сжигания жира. Употребление ее перед сном может быть достаточно эффективным для похудения. Чай и кофе, с другой стороны, могут иметь противоположный эффект, поскольку они, как правило, нарушают наш цикл сна, а значит, и метаболизм.

2. Съешьте легкий вечер

Употребление высокообработанной или сладкой пищи на ночь может осложнить процесс пищеварения и привести к увеличению веса. Сделайте свой ужин как можно легче и старайтесь включать в него здоровую смесь углеводов, белков и клетчатки.

3. Не ужинайте слишком поздно

Дело не только в количестве пищи, которую вы съедаете на ночь, но и во времени, в которое вы ее едите. Ужин незадолго до сна не только повлияет на качество вашего сна, но и на пищеварение. Это может привести к накоплению жировых отложений даже после легкой еды. Рекомендуется соблюдать не менее 2-3 часов между ужином и сном и ложиться спать как можно раньше.

4. Избегайте алкоголя

Потягивая алкогольные напитки на ночь, вы можете оказать существенное влияние на качество вашего сна. Это может помешать нашему организму сжигать жир и даже снизить метаболизм. Возможно, вам даже захочется перекусить посреди ночи, что не так уж хорошо, когда вы пытаетесь похудеть. Поэтому старайтесь избегать перекусов любой ценой, а даже если вам хочется перекусить, попробуйте сделать это ближе к вечеру.

5. Выбирайте здоровые перекусы

Хотя лучше не есть поздним вечером, если вы чувствуете голод, выбирайте более здоровые варианты. Потянуться за пакетом чипсов может показаться соблазнительным, но не стоит, если вы на пути к похудению. Вместо этого подумайте о том, чтобы съесть горсть орехов, не боясь употребить лишние калории.

Читайте также: