Для прискорення процесу схуднення: 5 важливих ритуалів перед сном

Те, що ми їмо і п'ємо вночі, відіграє таку ж важливу роль, як і те, що ми робимо вдень.

Шлях до схуднення непростий. Дотримання здорового харчування та фізичних вправ — це те, про що ми всі знаємо. Але чи знаєте ви, що наші нічні ритуали можуть відігравати не менш важливу роль на цьому шляху? Якщо ви не задоволені своїми успіхами на шляху до схуднення, це може бути однією з можливих причин.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу NDTV Food, аби дізнатися, яких правил варто дотримуватися перед сном на шляху до схуднення.

Наш метаболізм природно сповільнюється з плином дня. І якщо ви практикуєте речі, які мають протилежний вплив на нього, це, очевидно, призведе до збільшення ваги. Отже, що ж це за важливі практики, яких варто дотримуватися?

5 ритуалів, яких ви повинні дотримуватися на ніч, щоб схуднути

1. Пийте м'ятний чай

Якщо у вас є звичка пити чай або каву на ніч, настав час зупинитися і подумати про те, щоб замінити їх на м'ятний чай. М'ята, як відомо, прискорює метаболізм і пришвидшує процес спалювання жиру. Вживання її перед сном може бути досить ефективним для схуднення. Чай і кава, з іншого боку, можуть мати протилежний ефект, оскільки вони, як правило, порушують наш цикл сну, а отже, і метаболізм.

2. З'їжте легку вечер

Вживання високообробленої або солодкої їжі на ніч може ускладнити процес травлення і призвести до збільшення ваги. Зробіть свою вечерю якомога легшою і намагайтеся включати в неї здорову суміш вуглеводів, білків і клітковини.

3. Не вечеряйте надто пізно

Справа не лише в кількості їжі, яку ви з'їдаєте на ніч, але й у часі, в який ви її їсте. Вечеря незадовго до сну не тільки вплине на якість вашого сну, але й на травлення. Це може призвести до накопичення жирових відкладень навіть після легкої їжі. Рекомендується дотримуватися проміжку щонайменше 2-3 години між вечерею та сном і лягати спати якомога раніше.

4. Уникайте алкоголю

Потягуючи алкогольні напої на ніч, ви можете суттєво вплинути на якість вашого сну. Це може перешкодити нашому організму спалювати жир і навіть знизити метаболізм. Можливо, вам навіть захочеться перекусити посеред ночі, що не так вже й добре, коли ви намагаєтеся схуднути. Тому намагайтеся уникати перекусів за будь-яку ціну, а навіть якщо вам хочеться перекусити, спробуйте зробити це ближче до вечора.

5. Обирайте здоровіші перекуси

Хоча краще не їсти пізно ввечері, якщо ви відчуваєте голод, обирайте більш здорові варіанти. Потягнутися за пакетом чіпсів може здатися спокусливим, але не варто, якщо ви на шляху до схуднення. Замість цього, подумайте про те, щоб з'їсти жменю горіхів, не боячись спожити зайві калорії.

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