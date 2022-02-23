Как улучшить эрекцию и повысить потенцию: советы врача

Почему у мужчин возникают проблемы с эрекцией и как это избежать, читайте в нашем материале.

Безусловно, эрекция для мужчин является невероятно важной составляющей здоровой и полноценной жизни. И если вдруг начинаются проблемы, касающиеся мужской силы, пускай даже в единичном случае, мужчины могут запаниковать. Побежать в ближайшую аптеку за спасительной таблеткой или начать судорожно искать в Интернете способы как-то исправить ситуацию. На худой конец, начать заниматься самобичеванием, поиском внутренних проблем с собой, что в итоге если не приведет к депрессии, так точно заставит испытать сильный стресс. Чтобы уберечь сильную половину человечества от ненужных психологических расстройств, ТСН.ua вместе с врачом-урологом Александром Кардоновым выяснял, что делать при возникновении проблем с эрекцией у мужчин и свидетельствуют ли несколько неудачных опытов о серьезных проблемах с потенцией.

Что может спровоцировать проблемы с эрекцией

Медицинские исследования утверждают, что глобально подобные проблемы чаще начинают встречаться у мужчин после 40 лет. Однако в последнее время уменьшение возрастного порога для этой проблемы учащается. Это подтверждает в собственной практике и доктор Кардонов. По его словам, случаи перебоев с эрекцией могут случиться даже в 20-летнем возрасте и, что характерно, все это касается преимущественно жителей мегаполисов.

"Эрекция для мужчины это очень важно, и когда наступают подобные проблемы, он на многое готов, чтобы этих проблем не было. Ни для кого не секрет, что эти проблемы возникают в основном после 40 лет. Я как практикующий уролог вижу тенденцию, что эти проблемы в мегаполисах стали случаться чаще у младших парней 30, 35. Бывает и в 20 лет такое, что мужчины жалуются на слабую эрекцию, снижение либидо, желание. Чаще эти проблемы возникают у людей, часто сталкивающихся со стрессом, имеют малоподвижный образ жизни", — говорит врач.

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Кроме того, Кардонов акцентирует внимание, что эрекция влияет на мужчину, на его самооценку, на его качество жизни в целом, и то, как он себя преподносит. Поэтому у него может усугубляться круг побочных проблем, например, это может спровоцировать депрессию.

Стресс – самая распространенная причина возникновения проблем в сексуальной жизни, и поэтому мужчинам в таких ситуациях рекомендуется сделать паузу в работе, возможно изменить ее.

"Ко мне недавно обратился молодой 19-летний парень, который имел просто стрессовые ситуации во время сессии, после которой у него вообще исчезло желание заниматься сексом. Он пришел, и через три месяца мы все восстановили, но это было комплексное длительное лечение", — говорит уролог.

Под комплексным лечением врач подразумевает, что необходимо не только проводить медицинское лечение, но и важное внимание уделить психоэмоциональному состоянию человека. Поэтому может потребоваться консультация помимо профильного врача, например, психотерапевта.

"Также важно отметить хроническое переутомление и выгорание. Декабрь был самым стрессовым месяцем в году, когда нас догоняли дедлайны, ненормированный сон, стрессы, когда до конца года нужно успеть завершить все дела, и чаще после декабря, в январе или феврале, мужчины начинают обращаться за помощью, чтобы решить эти ситуации. Нарушение цикла сна тоже может стать причиной", — добавляет Кардонов.

Ну и нельзя не отметить очевидные факторы: курение, алкоголь, переедание, избыточный вес. Последний, кстати, получил особенно широкое распространение после масштабных локдаунов, карантинов и перехода на удаленный домашний режим работы из-за пандемии коронавируса. "Многие перешли на удаленную работу, и это все привело к малоподвижному образу жизни. Сильно участились обращения среди мужчин, работающих в IT сфере, работающих по 10 часов, сидя на одном месте и имея малоподвижный образ жизни. Все это следует профилактировать", – отмечает уролог.

Как улучшить эрекцию

"Правила достаточно банальны и просты, здесь не нужно изобретать велосипед, и это все написано за нас уже давно. Изменение образа жизни, психоэмоционального состояния, питания", – говорит Александр.

Если все так просто, разберем каждый пункт в отдельности.

Что повышает потенцию: продукты и витамины для улучшения эрекции

Если коротко – средиземноморская диета. Если расшифровать, что это значит – много овощей и фруктов, рыба и морепродукты.

"Мы все привыкли, что у нас в рационе есть каша (углеводы), мясо, я же всегда говорю, что продукты растительного происхождения должны преобладать над животными. Больше нужно есть овощей и фруктов. Также сильно влияют на улучшение эрекции морепродукты. Любые, креветки, рыба, очень жирная рыба, например, красная с большим количеством полезных жиров Омега-3. Лук, чеснок, бананы, орехи, сухофрукты", — советует врач.

К тому же, по его словам, средиземноморская диета может повлиять на качество спермы мужчины.

Что касается витаминов, здесь новость не радужная. Хотя и многие очень любят принимать разные БАДы, но на сегодняшний день не существует витаминов для улучшения эрекции с доказанной эффективностью. Да и вообще, как показывает доказательная медицина: все витамины мы и так должны получать с приемом здоровой пищи. Поэтому первостепенное внимание уделяем ежедневному сбалансированному рациону.

Упражнения для повышения эрекции

Как утверждает врач, упражнения могут быть любыми и разнообразными, главное, чтобы был динамичный темп, стимулирующий приток крови к органам малого таза. Кардонов советует заниматься спортом хотя бы 3-4 раза в неделю. И лучше отдать предпочтение футболу, теннису или даже настольному теннису.

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Здесь важно, чтобы занятия сопровождались резкими скачками, движениями, кардионагрузками. Но бывает такое, что мужчина совсем не занимается никаким спортом, не лежит у него к этому душа. В таком случае отдавайте предпочтение прогулкам. Ходьба пешком хоть и не конкурент кроссфиту, но все же лучше, чем ничего.

Проблемы с эрекцией = импотенция?

Не совсем так. Если у вас случилась разовая неудача, даже если и дважды – это еще ни о чем не свидетельствует. Диагноз эректильная дисфункция, или как в народе ее называют, импотенция, вот это уже проблема более серьезная, но ее наличие должен констатировать врач исходя из анализов и симптоматики.

"Здесь нужно уже серьезно изучать, почему это произошло, в каком возрасте, возможно, был какой-то гормональный сбой, возможно, мужчина принимал какие-то нецелесообразные препараты по рекомендации фармацевта или, как часто бывает, тренера в спортзале. Поэтому здесь нужно сдать анализ на тестостерон (общий и свободный), пролактин, эстроген – это обязательно, и только потом врач сможет назначить комплексное лечение", – утверждает Кардонов.

В любом случае, столкнувшись с первыми проявлениями ухудшения эрекции, не стоит бежать в аптеку и покупать что-то. Во-первых, препараты дают кратковременный эффект, во-вторых, не факт, что самолечение даст хоть какой-то результат, в-третьих, ненароком ситуацию можно только усугубить.

"Все хотят решить проблему здесь и сейчас. Но препараты дают кратковременный эффект. Ты принимаешь – есть эффект, не принимаешь – нет эффекта. Чтобы сохранить свою сексуальную функцию, а мужчина может ее сохранить до последних дней своей жизни, то для этого нужно прежде всего поменять рацион. А применение препаратов очень нравится мужчинам. Но того же эффекта можно достичь и без них, просто ведя здоровый образ жизни", — заключает врач.

Консультацию специалиста предоставил доказательный врач-уролог, член European Association of Urology Александр Кардонов.

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