Какое подержанное авто можно приобрести на рынке Латвии до 2 тысяч долларов

Автомобильный рынок в Латвии имеет много неплохих вариантов.

Автомобильный рынок Латвии не так велик, как Польши или Германии, но найти там неплохое авто за разумные деньги можно.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку лучших автомобильных вариантов до 2 тысяч долларов.

Hyundai Getz

Начнем с практически народного автомобиля в Украине – Hyundai Getz 2006 года. За автомобиль с пробегом 210 тысяч километров дилеры просят 1350 долларов (примерно 37 800 грн). Под капотом у него хороший дизельный движок – на 1.5 литра и обычная механическая коробка передач. Автомобиль имеет небольшие габариты и достаточно дешевый в обслуживании.

Lexus IS

Дальше у нас представитель японского среднего класса – Lexus IS 1999 год. Автомобиль проехал по европейским дорогам 280 тысяч километров. За него придется выложить 1400 долларов (примерно 39 200 грн). Он имеет традиционный бензиновый двигатель – на 2 литра и надежную АКПП. Это авто хоть и старенькое, но имеет много опций и довольно интересный дизайн.

Volkswagen Passat

Конечно мы не могли забыть о самом популярном автомобиле на европейском рынке – Volkswagen Passat 2006 года выпуска. За 1650 долларов (примерно 46 200 грн) вы получите автомобиль с очень большим пробегом в 470 тысяч километров. Но самое главное, что предыдущий владелец сделал капитальный ремонт всех главных агрегатов, поэтому на нем еще без проблем можно проехать много тысяч километров. Под капотом у него самый надежный дизельный двигатель – на 2 литра и АКПП.

Opel Zafira

Обычный семейный автомобиль – Opel Zafira 2008 года. Этот хороший минивэн с пробегом в 202 тысячи км стоит 1700 долларов (приблизительно 47 600 грн). Автомобиль оснащен дизельным двигателем – на 1.9 литра и практичной "механикой". Для большой семьи – авто идеальное. Также обслуживать его не дорого и просто.

Volvo S60

Ну и напоследок, шведское бизнес авто – Volvo S60 2004 года. За него с пробегом в 290 тысяч километров будущему владельцу придется выложить 1900 долларов (примерно 53 200 грн). Двигатель у него дизельный – на 2.4 литра и АКПП. Покупая такой автомобиль, нужно его хорошо проверять на СТО, ведь ремонтировать Volvo достаточно не дешево.

Напомним, какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Литвы до 2 тысяч долларов.