Рада требует ввести санкции против депутатов Госдумы РФ

Постановление поддержали 332 нардепа.

Верховная Рада обратилась в СНБО с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ.

Такое решение было принято на заседании 23 февраля.

Нардепы 332 голосами приняли проект постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№7064).

Санкции должны вести против депутатов Госдумы, обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.

Впрочем, в Москве говорят, что мол, не поддерживают такую инициативу Киева.

Как сообщалось, украинский лидер заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.

Австралия присоединилась к санкционному списку

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