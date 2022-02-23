Рада требует ввести санкции против депутатов Госдумы РФ

Постановление поддержали 332 нардепа.
Верховная Рада обратилась в СНБО с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ.
Такое решение было принято на заседании 23 февраля.
Нардепы 332 голосами приняли проект постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№7064).
Санкции должны вести против депутатов Госдумы, обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ.
Впрочем, в Москве говорят, что мол, не поддерживают такую инициативу Киева.
Как сообщалось, украинский лидер заявил, что признание Путиным "независимости" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "ЛНР" и "ДНР" — является эскалационным шагом. Украинская сторона понимает все возможные риски, связанные с этим, а потому еще раз призывает РФ решать вопросы по Донбассу дипломатическим путем.
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