Рада вимагає ввести санкції проти депутатів Держдуми РФ

Постанову підтримали 332 нардепи.

Верховна Рада України звернулася до РНБО з пропозицією запровадити санкції проти депутатів Державної думи РФ.

Таке рішення ухвалили на засіданні 23 лютого.

Нардепи 332 голосами ухвалили проект постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (№7064).

Санкції мають вести проти депутатів Держдуми, які звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР". Також обмеження стосуватимуться членів Ради Федерації РФ, які остаточно ухвалили рішення про визнання "республік".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Утім, у Москві кажуть, що, мовляв, не підтримують таку ініціативу Києва.

Як повідомлялося, український лідер заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

Австралія доєдналася до санкційного списку

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