Как снизить уровень холестерина: 5 простых шагов

Во многих случаях нелеченный высокий уровень холестерина со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем, увеличивая риск сердечных заболеваний, инсульта и ранней смерти.

Несколько изменений в ваших диетических привычках могут снизить этот риск.

Какие привычки и изменения в рационе позволят вам снизить уровень холестерина?

Начните свой день с овсянки

Если вы хотите начинать каждый день в хорошем настроении, попробуйте завтракать овсянкой.

Бета-глюкан — это растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, помогает снизить уровень холестерина и даст ощущение сытости.

Увеличьте потребление ненасыщенных жиров

Хотя насыщенные жиры повышают уровень холестерина, добавление в рацион ненасыщенных жиров может иметь обратный эффект.

Ненасыщенные жиры самом деле полезны, поскольку снижают общий уровень холестерина и кровяное давление, одновременно обеспечивая организм энергией.

Рыба, богатая омега-3, такая как лосось, скумбрия и тунец; орехи, такие как миндаль, бразильские и грецкие орехи, растительные масла, включая оливковое, кукурузное и ореховое масло, являются хорошими источниками ненасыщенных жиров.

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Включайте в рацион вегетарианские источники белка

Если вы обычно едите мясную пищу, добавление еще нескольких вегетарианских или веганских блюд в план питания может помочь быстро контролировать уровень холестерина.

Вегетарианский образ жизни не только помогает сбросить лишние килограммы, но и снижает уровень холестерина, пишут в исследовании, опубликованном в американском журнале клинического питания.

При этом, риск таких проблем с сердцем, как высокое кровяное давление и сердечные недуги, может быть значительно снижен.

Увеличьте потребление клетчатки

Это отличный способ снизить уровень холестерина.

Клетчатка в цельнозерновых продуктах, фасоли, орехах, семечках, фруктах и овощах особенно эффективно снижает холестерин.

Растворимые волокна способны поглощать холестерин в крови, в частности они могут связываться с холестерином в кишечнике и препятствуют его всасыванию.

Попробуйте периодическое голодание

Если у вас высокий уровень холестерина, прерывистое голодание может быть простым способом быстро довести показатели холестирина к здоровому знаменателю.

Предварительные исследования показывают, что прерывистое голодание может быть стратегией снижения общего холестерина, плохого холестерина ЛПНП и повышения хорошего.

Но если вы собираетесь включить голодание в свой распорядок дня, то учтите: период голодания 16-8 часов, когда вы едите в течение восьми часов и пьете только воду в течение 16 часов, является популярным и оптимальным методом.

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