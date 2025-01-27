"Полезные" напитки, которые приводят к увеличению веса

В стремлении похудеть люди часто выбирают, по их мнению, полезные альтернативы, которые должны способствовать снижению веса. Однако многие питательные напитки могут оказаться не столь полезными, как часто думают люди.

Фруктовый сок

Фруктовый сок, часто воспринимаемый как полезный для здоровья напиток, может способствовать воспалению и увеличению веса через концентрированное содержание сахара. Хотя натуральные фруктовые сахара полезны при употреблении в цельных фруктах, но в процессе приготовления сока жидкость извлекают, оставляя концентрированные сахара без клетчатки и других соединений, которые помогают смягчить их влияние.

Смузи

Смузи – это удобный способ включить в свой рацион фрукты, овощи и другие полезные ингредиенты, однако ошибка заключается в контроле порций и выборе ингредиентов. Некоторые магазинные смузи или даже приготовленные дома могут быть слишком калорийными, особенно если они содержат высококалорийные ингредиенты, например, сладкий йогурт, большое количество фруктов или добавленный сахар.

Протеиновые коктейли

Некоторые протеиновые коктейли могут содержать скрытые калории и сахар. Чрезмерное употребление этих напитков может привести к избытку калорий, препятствуя похудению. К тому же, если полагаться исключительно на протеиновые коктейли в качестве заменителей пищи, может не хватать разнообразия питательных веществ, содержащихся в цельных продуктах.

Ранее мы писали, кому категорически запрещено употреблять морскую капусту. Больше об этом читайте в новости.

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