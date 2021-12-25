Психологический тест в рисунках: выберите пирог и узнайте свой тип личности

Эксперты полагают, что между личностью человека и подсознанием существует прямая связь. Даже такое простое решение, как выбор пирога, многое о вас расскажет.

Наши пироги – это больше, чем просто еда, они помогут раскрыть вашу личность.

Пройдите этот краткий психологический тест с пирогами, но не относитесь к результатам слишком серьезно. Все-таки это всего лишь игра в картинках.

Посмотрите на рисунок. Какой пирог вы заметили первым?

Посмотрите на рисунок. Какой пирог вы заметили первым?

Ответы

Круглый пирог

Вы мыслитель и анализатор.

У вас есть способность принимать нестандартные решения. Не любите тратить время и пытаетесь работать чрезвычайно эффективно, независимо от того, гуляете ли вы с собакой, моете машину или меняете страховку. Вы обладаете феноменальной способностью - находить решение в то время, когда все остальные сдались.

Вы очень практичны и любите, чтобы все было на своих местах.

Пирог-многоугольник

Вы не любите показывать свои эмоции, но очень хорошо интерпретируете чувства других людей.

У вас невероятная интуиция, а в отношении других это вообще особый навык, который вы развили после многих лет чрезвычайной наблюдательности.

Вы очень спокойны и по-настоящему непринужденны.

Пирог неровной формы

Вы очень креативны, а еще любите жить на широкую ногу.

Вы – энтузиаст и любите быть в центре внимания. Великолепный собеседник, коллега, друг. В самом деле, вы действительно можете говорить с кем угодно почти о чем угодно.

Для вас стакан не просто наполовину полон, он переполнен.

Звезда

Звезда – это именно о вас. Вы – лидер и душа компании.

Любите бросать себе вызов и никогда не принимаете «нет» в ответ. Трудности – лишь упражнение для вашего мозга.

Вам нравится все контролировать, но иногда манипулируете людьми.

Пирог-сердце

У вас фантастические навыки работы с людьми, потому вы очень популярна личность.

Вам нравится помогать людям и беспокоиться о них, что делает вас очень хорошим слушателем. Вы очень преданы друзьям и пытаетесь избежать конфликта любой ценой, иногда жертвуя собственными чувствами.

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