Можно ли пить чай перед сном – это нужно знать каждому

Рассказываем, действительно ли чай перед сном не стоит пить, или все же можно позволить себе чашку любимого напитка.

Можно ли вечером пить чай: ответ экспертов

Беспокойство по вопросу вечернего чаепития связано с тем, что напиток содержит кофеин. Это вещество может предотвратить процесс засыпания. Ведь кофеин блокирует аденозиновые рецепторы – нейромедиаторы, отвечающие за состояние сонливости и усталости. Поэтому после выпитой чашки крепкого черного чая человек ощущает прилив сил и энергии.

Однако важно помнить, что чай содержит значительно меньше кофеина, чем кофе. А некоторые виды чая, например зеленый, содержит значительно меньше кофеина, чем черный.

Кроме того, реакция на кофеин у каждого человека будет индивидуальна. Одни могут смело пить черный крепкий чай перед сном и хорошо заснуть, в то время как у других будут проблемы с засыпанием даже после небольшого количества напитка.

Чтобы чай не влиял на качество сна, напиток необходимо употреблять в определенные часы. Продолжительность полураспада кофеина составляет около пяти часов. Это означает, что через 5-6 часов после употребления крепкого чая в организме остается половина исходного количества этого соединения. Поэтому эксперты рекомендуют пить чай за 4-6 часов до сна.

Какие альтернативные напитки для вечернего чаепития

Тем, кто любит пить чай на ночь, но заботится о своем сне, специалисты рекомендуют другие виды напитка. Это могут быть травяные чаи, не содержащие кофеина. Например, чай из ромашки или мяты оказывает успокаивающий эффект и улучшает качество сна.

К тому же травяные чаи обладают лечебным эффектом и помогают снять стресс и напряжение. Очень полезен перед сном чай из мелиссы, который обладает успокаивающим свойством и может быть полезен в случае бессонницы.

Какая польза вечернего чаепития

Несмотря на потенциальные проблемы с засыпанием, у вечернего чая есть ряд преимуществ. Ритуал чаепития помогает расслабиться после напряженного дня, способствует снижению стресса и усталости.

Многие виды чая содержат антиоксиданты – соединения, которые предотвращают ряд заболеваний, укрепляют нервную систему и улучшают работу сердца и сосудов. Кроме того, чай расслабляет и согревает, что очень важно в холодное время года. Нужно лишь выбрать правильное время для чаепития.

Чтобы чай принес максимальную пользу, следует отдавать предпочтение тем видам, которые содержат мало кофеина. Можно выбирать чаи из травяных сборов, обладающих лечебным эффектом. Важно следить за крепостью напитка, слабо заваренный чай почти не содержит кофеина, поэтому не повлияет на процесс засыпания. Также действие кофеина нивелирует добавление в напиток молока, такой чай будет иметь успокаивающий эффект.

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