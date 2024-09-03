Чи можна пити чай перед сном – це необхідно знати кожному

Вечірнє чаювання – улюблена традиція багатьох людей, однак питання про вплив напою на процес засинання викликає багато суперечок.

Розповідаємо, чи справді чай перед сном не варто пити, чи все таки можна дозволити собі чашку улюбленого напою.

Чи можна ввечері пити чай: відповідь експертів

Занепокоєння щодо питання вечірнього чаювання пов’язане з тим, що напій містить кофеїн. Ця речовина може запобігти процесу засинання. Адже кофеїн блокує рецептори аденозину – нейромедіатори, що відповідають за стан сонливості та втоми. Тому після випитої чашки міцного чорного чаю людина відчуває приплив сил та енергії.

Однак, важливо пам'ятати, що чай містить значно менше кофеїну, ніж кава. А деякі види чаю, наприклад, зелений, містить значно менше кофеїну, ніж чорний.

Окрім того, реакція на кофеїн у кожної людини буде індивідуальною. Одні можуть сміливо пити чорний міцний чай перед сном і добре заснути, тоді як інші матимуть проблеми із засинанням навіть після невеликої кількості напою.

Щоб чай не впливав на якість сну, необхідно вживати напій у певні години. Тривалість напіврозпаду кофеїну складає близько п’яти годин. Це означає, що через 5-6 годин після вживання міцного чаю в організмі залишається половина від початкової кількості цієї сполуки. Тому експерти рекомендують пити чай за 4-6 годин до сну.

Які альтернативні напої для вечірнього чаювання

Тим, хто полюбляє пити чай на ніч, але турбується про свій сон, фахівці рекомендують інші види напою. Це можуть бути трав’яні чаї, які не містять кофеїну. Наприклад, чай із ромашки чи м’яти має заспокійливий ефект і покращує якість сну.

До того ж трав’яні чаї мають лікувальний ефект і допомагають зняти стрес та напругу. Дуже корисний перед сном чай із меліси, який має заспокійливу властивість і може бути корисним у разі безсоння.

Яка користь вечірнього чаювання

Незважаючи на потенційні проблеми із засинанням, вечірній чай має низку переваг. Ритуал чаювання допомагає розслабитися після напруженого дня, сприяє зниженню стресу та втоми.

Багато видів чаю місять антиоксиданти – сполуки, які запобігають ряду захворювань, зміцнюють нервову систему та покращують роботу серця й судин. Окрім того, чай розслабляє та зігріває, що дуже важливо у холодну пору року. Треба лише вибрати правильний час для чаювання.

Щоб чай приніс максимальну користь, варто надавати перевагу тим видам, які містять мало кофеїну. Можна вибирати чаї із трав’яних зборів, які мають лікувальний ефект. Важливо стежити за міцністю напою, слабо заварений чай майже не містить кофеїну, тому не вплине на процес засинання. Також дію кофеїну нівелює додавання у напій молока, такий чай матиме заспокійливий ефект.

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