Синдром раздраженного кишечника: как понять, что есть проблема

Причиной является стресс.
Синдром раздраженного кишечника (СПК) чаще всего проявляется внезапной диареей, вздутием, болями в желудке, реже – тошнотой и запорами. В общем, это чувствуется как непонятная разбалансированность работы пищеварения.
Об этом сообщают специалисты Минздрава.
Синдром раздраженного кишечника связан с нервным напряжением, тревожными и депрессивными расстройствами, острым или хроническим стрессом.
Лечение СПК содержит несколько составов:
- психотерапия
- иногда — специфические препараты для преодоления тревожности или других психических состояний
- изменение образа жизни, достаточный отдых, адекватное регулярное питание
- симптоматическая терапия в виде лекарств, снижающих моторику кишечника (при диарее) или наоборот включают ее (при запорах) и уменьшают газообразование, которое назначают по факту возникновения жалоб.
Напомним, в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы.
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