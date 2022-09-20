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Синдром раздраженного кишечника: как понять, что есть проблема

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Синдром раздраженного кишечника: как понять, что есть проблема

Фото: Credits

Причиной является стресс.

Синдром раздраженного кишечника (СПК) чаще всего проявляется внезапной диареей, вздутием, болями в желудке, реже – тошнотой и запорами. В общем, это чувствуется как непонятная разбалансированность работы пищеварения.

Об этом сообщают специалисты Минздрава.

Синдром раздраженного кишечника связан с нервным напряжением, тревожными и депрессивными расстройствами, острым или хроническим стрессом.

Лечение СПК содержит несколько составов:

  • психотерапия
  • иногда — специфические препараты для преодоления тревожности или других психических состояний
  • изменение образа жизни, достаточный отдых, адекватное регулярное питание
  • симптоматическая терапия в виде лекарств, снижающих моторику кишечника (при диарее) или наоборот включают ее (при запорах) и уменьшают газообразование, которое назначают по факту возникновения жалоб.

Напомним, в США объявили чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы.

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Дата публикации
Просмотры
439
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