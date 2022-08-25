Татуировки могут вызвать рак - ученые

Эксперты предупреждают, что чернила для тату могут содержать химические вещества, вызывающие рак.

Некоторые чернила для татуировки содержат вещество под названием "азо", которое также используется в автомобильных красках. Красные чернила изучали в течение десятилетий, а предыдущие исследования указывали на повышенный риск рака печени у крыс, подвергавшихся воздействию красных азопигментов.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Ученые из Государственного университета Нью-Йорка выяснили, что почти половина из 56 образцов чернил для татуировки, которые они исследовали, содержали азо, которые под действием ультрафиолетового света содержатся в химических веществах, вызывающих рак.

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Исследователи говорят, что тату-индустрия в Соединенных Штатах почти не контролируется, несмотря на то, что у трех из десяти американцев есть татуировки.

В Европе синие и зеленые пигменты теперь запрещены из-за того, что они могут вызвать рак.

Человек, который делает татуировку, уже подвергается риску бактериальной инфекции из-за повреждения кожи или заражения заболеваниями, передаваемыми через кровь, таким как гепатит B и C, если оборудование не дезинфицируется должным образом.

Черные чернила также считаются опасными. Ученые обнаружили, что 83% протестированных черных чернил содержали канцероген, который называется "полициклическими ароматическими углеводородами" (ПАВ).

Другие пигменты могут включать потенциально вредные вещества, такие как:

спирты

барий

кадмий

медь

ртуть

никель

пластмассы

растительные красители

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