Категория
Здоровье
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Татуировки могут вызвать рак - ученые

Дата публикации
Просмотры
494
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Татуировки могут вызвать рак - ученые

Фото: Associated Press

Эксперты предупреждают, что чернила для тату могут содержать химические вещества, вызывающие рак.

Некоторые чернила для татуировки содержат вещество под названием "азо", которое также используется в автомобильных красках. Красные чернила изучали в течение десятилетий, а предыдущие исследования указывали на повышенный риск рака печени у крыс, подвергавшихся воздействию красных азопигментов.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Ученые из Государственного университета Нью-Йорка выяснили, что почти половина из 56 образцов чернил для татуировки, которые они исследовали, содержали азо, которые под действием ультрафиолетового света содержатся в химических веществах, вызывающих рак.

Исследователи говорят, что тату-индустрия в Соединенных Штатах почти не контролируется, несмотря на то, что у трех из десяти американцев есть татуировки.

В Европе синие и зеленые пигменты теперь запрещены из-за того, что они могут вызвать рак.

Человек, который делает татуировку, уже подвергается риску бактериальной инфекции из-за повреждения кожи или заражения заболеваниями, передаваемыми через кровь, таким как гепатит B и C, если оборудование не дезинфицируется должным образом.

Черные чернила также считаются опасными. Ученые обнаружили, что 83% протестированных черных чернил содержали канцероген, который называется "полициклическими ароматическими углеводородами" (ПАВ).

Другие пигменты могут включать потенциально вредные вещества, такие как:

  • спирты
  • барий
  • кадмий
  • медь
  • ртуть
  • никель
  • пластмассы
  • растительные красители

В столичном салоне сделали татуировку свиньи

В столичном салоне сделали татуировку свиньи

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация