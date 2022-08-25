Татуювання можуть викликати рак - дослідження

Експерти попереджають, що чорнила для тату можуть містити хімічні речовини, що викликають рак.

Деякі чорнила для татуювання містять речовину під назвою "азо", яке також використовується в автомобільних фарбах. Червоне чорнило вивчали протягом десятиліть, а попередні дослідження вказували на підвищений ризик раку печінки у щурів, які піддавалися впливу червоних азопігментів.

Про це пише dailymail.co.uk.

Учені з Державного університету Нью-Йорка з’ясували, що майже половина з 56 зразків чорнил для татуювання, які вони досліджували, містили азо, які під дією ультрафіолетового світла, містяться в хімічних речовинах, що викликають рак.

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Дослідники кажуть, що тату-індустрія в Сполучених Штатах майже не контролюється, незважаючи на те, що у трьох із десяти американців є татуювання.

У Європі сині та зелені пігменти тепер заборонені через те, що вони можуть викликати рак.

Людина, яка робить татуювання, вже піддається ризику бактеріальної інфекції через пошкодження шкіри або зараження захворюванням, що передається через кров, таким як гепатит B і C, якщо обладнання не дезінфікується належним чином.

Чорні чорнила також вважаються небезпечними. Вчені виявили, що 83% чорних чорнил, які були протестовані, містили канцероген, який називається "поліциклічними ароматичними вуглеводнями" (ПАВ).

Інші пігменти можуть включати потенційно шкідливі речовини, такі як:

спирти

барій

кадмій

мідь

ртуть

нікель

пластмаси

рослинні барвники

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