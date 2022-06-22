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Міфи про донорство: що не є протипоказанням до донації крові

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Міфи про донорство: що не є протипоказанням до донації крові

Фото: pixabay.com

Спростовуємо міфи про донорство.

Розповідаємо про міфи, що пов'язані зі способом життя: наприклад, що татуйовані люди не можуть ставати донорами крові, або про те, що донорство є протипоказанням до занять спортом.

Закликаємо вас ставати донорами крові, адже саме ваша донація може врятувати чиєсь життя.

Перша частина міфів про донорство з інфографікою МОЗ.

МОЗ / ©
МОЗ

Чи можуть люди із татуюванням здавати кров? Так, якщо немає певних захворювань.

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Чи можна займатися спортом після здавання крові? Так.

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