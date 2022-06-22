Міфи про донорство: що не є протипоказанням до донації крові

Міфи про донорство: що не є протипоказанням до донації крові

Спростовуємо міфи про донорство.

Розповідаємо про міфи, що пов'язані зі способом життя: наприклад, що татуйовані люди не можуть ставати донорами крові, або про те, що донорство є протипоказанням до занять спортом.

Закликаємо вас ставати донорами крові, адже саме ваша донація може врятувати чиєсь життя.

Перша частина міфів про донорство з інфографікою МОЗ.

МОЗ

Чи можуть люди із татуюванням здавати кров? Так, якщо немає певних захворювань.

Також ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

Чи можна займатися спортом після здавання крові? Так.

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