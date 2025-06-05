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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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200-річний артефакт: у музеї Амстердама виставили унікальний презерватив

Засіб контрацепції 19 століття став частиною виставки «Безпечний секс».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Рейксмузеум в Амстердамі

В Рейксмузеумі розпочалась виставка «Безпечний секс» / © скриншот з відео

Національний музей Нідерландів представляє новий експонат, що поєднує мистецтво з відомим кварталом червоних ліхтарів Амстердама. Презерватив, якому майже 200 років, прикрашений еротичним малюнком.

Про це повідомляє Phys.org.

Рейксмузеум у своїй заяві зазначив, що цей профілактичний засіб, імовірно виготовлений близько 1830 року з овечого апендикса, «зображує як грайливу, так і серйозну сторону сексуального здоров’я».

Він є частиною виставки під назвою «Безпечний секс», присвяченої сексуальній праці 19 століття, яка відкрилася у вівторок.

Презерватив, можливо, сувенір з борделю, прикрашений еротичним зображенням черниці та трьох священнослужителів.

Фраза «C’est mon choix» (Це мій вибір) написана вздовж оболонки французькою мовою. За даними музею, це відсилання до картини П’єра-Огюста Ренуара «Суд Паріса», яка зображує троянського принца Паріса, що оцінює конкурс краси між трьома богинями.

Презерватив буде виставлений в експозиції до кінця листопада.

Нагадаємо, у Празі до сторіччя українського музею відкрили виставку в Сенаті. В експозиції представлені унікальні архівні матеріали та мистецькі роботи, що ілюструють безперервність українського культурного процесу, а також артефакти із сучасної війни за незалежність, в якій Росія нещадно атакує культурну спадщину та ідентичність України.

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