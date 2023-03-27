Біженці повинні подати декларацію та сплатити податки: наближається час

У яких випадках українці, які через війну виїхали за кордон, повинні задекларувати свої доходи та сплатити податки, коли це потрібно зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Хто з українців та коли повинен подати декларації про доходи

Українці, які через війну виїхали за кордон, повинні задекларувати свої доходи в будь-якому випадку:

Якщо вони отримували грошову допомогу від іноземної держави чи благодійної організації.

Якщо працювали за кордоном.

Декларацію потрібно подати до 1 травня 2023 року

Про це повідомила народний член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

За її словами, декларацію про доходи за 2022 рік треба подавати у будь-якому разі — і якщо людина за кордоном працювала, і якщо отримувала грошову допомогу від іноземної держави або будь-якої благодійної організації.

Кому доведеться сплатити податки

Українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу та отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній або благодійних організацій, повинні задекларувати таку допомогу. Податок в такому випадку та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують.

А якщо українці працювали за кордоном або отримували інші доходи, крім вищезазначеної допомоги, такий дохід є іноземним і підлягає декларуванню та сплаті податку на доходи за ставкою 18% та військовому збору за ставкою 1,5%.

Однак суму податків можна зменшити на суму податків, сплачених за кордоном за наявності відповідних міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування. Але військовий збір все одно заплатити доведеться.

Як подати декларацію

Громадяни, які отримували іноземні доходи та перебувають за кордоном, можуть надіслати декларацію:

Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації.

В електронній формі через особистий Електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ.

Подання декларації для громадян у «Дії» не реалізовано на відміну від ФОПів.

Яка відповідальність за неподання декларації

Сплатити податкові зобов’язання потрібно до 1 серпня 2023 року включно.

Несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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