Бєлгородську область РФ атакував невідомий дрон

Росія вчергове стверджує, що вночі проти 18 жовтня на Бєлгородщину була здійснена чергова атака.
У Бєлгородському районі Бєлгородської області Росії нібито «системою ППО збито БПЛА літакового типу»
«Оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомили представники «влади».
До слова, у жовтні росіяни вже заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.
Читайте також: