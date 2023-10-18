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Бєлгородську область РФ атакував невідомий дрон

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Бєлгородську область РФ атакував невідомий дрон

Росію продовжують атакувати / Фото: ТСН.ua

Росія вчергове стверджує, що вночі проти 18 жовтня на Бєлгородщину була здійснена чергова атака. 

У Бєлгородському районі Бєлгородської області Росії нібито «системою ППО збито БПЛА літакового типу»

«Оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – повідомили представники «влади». 

До слова, у жовтні росіяни вже заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.

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