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Белгородскую область РФ атаковал неизвестный дрон

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Белгородскую область РФ атаковал неизвестный дрон

Россию продолжают атаковать / Фото: ТСН.ua

Россия в очередной раз утверждает, что ночью против 18 октября на Белгородщину была совершена очередная атака.

В Белгородском районе Белгородской области России якобы «системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа»

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сообщили представители власти.

К слову, в октябре россияне уже заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

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Дата публикации
Просмотры
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