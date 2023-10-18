Белгородскую область РФ атаковал неизвестный дрон

Россия в очередной раз утверждает, что ночью против 18 октября на Белгородщину была совершена очередная атака.

В Белгородском районе Белгородской области России якобы «системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа»

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сообщили представители власти.

К слову, в октябре россияне уже заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.