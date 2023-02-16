Чехія допоможе українцям захищатися від атак дронів-камікадзе

У Чехії вироблятимуть для України мобільні системи ППО для боротьби з дронами-камікадзе.

Про це повідомляє видання Novinky з посиланням на директора чеського Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алеся Витечка.

Виробництво сотень модифікованих позашляховиків Toyota зі спареними скорострільними кулеметами, які можна використовувати, зокрема, проти безпілотників, профінансує уряд Нідерландів. Боєприпаси для них закуповуватимуться також у компаній Чехії.

Алесь Витечка зазначив, що країни Заходу постачають високотехнологічні системи ППО для захисту неба над Україною, але ракети, які для них використовують, в рази дорожчі, ніж, наприклад, дешеві дрони-камікадзе іранського виробництва. Мобільні кулеметні зенітні системи здатні меншою ціною ефективно захищати стратегічні та цивільні цілі від ударів безпілотників і бомбардувань з повітря.

Всюдиходи Toyota оснащені парою 14,5-міліметрових скорострільних кулеметів, які можуть використовуватися для ураження повітряних або, за необхідності, наземних цілей. Вони можуть застосовуватися проти середніх і великих дронів, а також проти літаків і гелікоптерів на низьких висотах. Ефективна дальність – до двох кілометрів.

Раніше в рамках акції “Подарунок для Путіна” чехи уже зібрали 90 мільйонів крон ($3,5 млн) на 15 таких систем ППО під назвою “Віктор”, які успішно використовують українські бійці.

Нагадаємо, російські війська внесли у тактику застосування ударних безпілотників зміну, яка полягає в їхньому використанні у вечірній час і після ракетного удару.

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