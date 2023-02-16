Чехия поможет украинцам защищаться от атак дронов-камикадзе

В Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с дронами-камикадзе.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на директора чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алеся Витечко.

Производство сотен модифицированных внедорожников Toyota со спаренными скорострельными пулеметами, которые можно использовать, в частности, против беспилотников, профинансирует правительство Нидерландов. Боеприпасы для них будут закупаться также у компаний Чехии.

Алесь Витечко отметил, что страны Запада поставляют высокотехнологичные системы ПВО для защиты неба над Украиной, но ракеты, которые для них используют в разы дороже, чем, например, дешевые дроны-камикадзе иранского производства. Мобильные пулеметные зенитные системы способны меньшей ценой эффективно защищать стратегические и гражданские цели от ударов беспилотников и бомбардировок с воздуха.

Вездеходы Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых скорострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или при необходимости наземных целей. Они могут применяться против средних и больших дронов, а также против самолетов и вертолетов на низких высотах. Эффективная дальность – до двух километров.

Ранее в рамках акции "Подарок для Путина" чехи уже собрали 90 миллионов крон ($3,5 млн) на 15 таких систем ПВО под названием "Виктор", которые успешно используют украинские бойцы.

Напомним, российские войска внесли в тактику применения ударных беспилотников изменение, заключающееся в их использовании в вечернее время и после ракетного удара.

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