Чего ждать от России 24 февраля: ответ Подоляка

Советник руководителя ОП подчеркнул, что россияне будут продолжать пускать воздушные шары, но на годовщину вторжения ожидается ракетный обстрел.

Российские войска пытаются накопить достаточный объем ракет, который используют для массированного трехволнового каскада. В частности, чтобы в годовщину вторжения в Украину показать, что у них еще есть "порох в пороховнице".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

"Сегодня они попытаются использовать эти "болванки" (воздушные шары с отражателями – ред.) для того, чтобы нагрузить нашу систему ПВО, потому что все же это деньги. Каждый пуск против ракеты – это конкретные деньги. И таким образом хоть каких-то результатов достичь", — заявил он.

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Подоляк подчеркнул, что россияне будут продолжать пускать воздушные шары, но годовщину вторжения ожидается ракетный обстрел.

"Они это будут делать, но на 24 февраля они попытаются накопить тот объем, который всегда используют для массированного 3-волнового каскада, и показать, что у них еще "порох в пороховницах"", — подытожил советник Офиса президента.

Напомним, Дмитрий Кулеба анонсировал "большие события" на годовщину полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что агрессор "запомнит этот день".

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза на прошлой неделе объявил перечень пожеланий новых поставок вооружений.

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