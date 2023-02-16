Чого очікувати від Росії 24 лютого: відповідь Подоляка

Радник керівника ОП підкреслив, що росіяни продовжуватимуть пускати повітряні кулі, але на річницю вторгнення очікується ракетний обстріл.

Російські війська намагаються накопичити достатній обсяг ракет, який використають для масованого трихвильового каскаду. Зокрема, щоб у річницю вторгнення в Україну показати, що в них ще є "порох у порохівниці".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" .

"Сьогодні вони спробують використати ці "болванки" (повітряні кулі з відбивачами - ред.) для того, щоб навантажити нашу систему ППО, тому що все ж таки це гроші. Кожен пуск проти ракети - це конкретні гроші. І таким чином хоч якихось результатів досягти", - заявив він.

Також читайте Новий наступ Росії вже почався – Зеленський

Подоляк підкреслив, що росіяни продовжуватимуть пускати повітряні кулі, але на річницю вторгнення очікується ракетний обстріл.

"Вони це робитимуть, але на 24 лютого вони спробують накопичити той об'єм, який завжди використовують для масованого 3-хвильового каскаду, і показати, що в них ще "порох у порохівницях", - підсумував радник Офісу президента.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

Також ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами Євросоюзу на минулому тижні оголосив перелік побажань щодо нових поставок озброєнь.

Наступ Росії вже триває, де найбільш гаряче та чому "24 лютого" не буде - Олександр Мусієнко