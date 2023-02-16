Яка зброя потрібна Україні просто зараз: експерт назвав пріоритети

Авіація та далекобійні ракети – останні у списку пріоритетного озброєння для українського війська, який озвучив військовий експерт.

На сьогодні Україні потрібна перш за все артилерія та інші наземні засоби ураження, другими і третіми за пріоритетністю є засоби ППО та бойові бронемашини.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

"Якщо говорити по пріоритетності, по нарощуванню, – номер один: артилерія та інші наземні засоби ураження включно з системами залпового вогню. Друге – протиповітряна оборона. Третє – бойові броньовані машини, сюди включаються і танки, і БТРи, і БМП та інші броньовані машини найширшого спектру дії включно з транспортно-евакуаційними і ремонтними машинами", – розповів Грабський.

Він також наголосив на важливості навчання українських військових використанню західного озброєння і техніки.

"Далі дуже важливе навчання нашого персоналу. Йдеться як про наземний персонал, так і про навчання нашого авіаційного персоналу. Ми можемо говорити з вами нескінченно про постачання західної авіаційної техніки, але якщо ми не будемо готові прийняти цю техніку, то гріш ціна буде цій переданій техніці, тому що її не можна буде ні відремонтувати, ні провести регламентні роботи, ні технічно обслужити. Тому розвиток і розширення наших можливостей на цьому напрямку є теж критично важливим", – пояснив військовий експерт.

Далі за пріоритетністю українському війську необхідна авіація.

"Отримання цієї техніки є безумовним фактором, виходячи з того, що ми отримуємо важку броньовану техніку. Адже важка броньована техніка в наступальних операціях повинна бути прикрита з повітря. Її неможливо прикрити виключно силами та засобами ППО, потрібно мати відповідну авіацію, яка здатна вирішувати такі завдання", – розповів Грабський.

Україні також критично необхідні ракети дальнього радіусу дії. Зокрема, для них теж потрібна авіація.

"Після отримання авіаційної техніки критично важливими для нас є ракети дальнього радіусу дії, які можуть уражати противника на велику глибину. І тут треба розуміти те обмеження, на яке ми пішли: будь-які наземні системи, які запускатимуть ракети з дальністю до 300 кілометрів, щоб гарантовано уражати цілі в нашому Криму, можуть розглядатися як балістичні ракети та слугувати додатковим фактором істерики Кремля з погляду можливого застосування ядерного озброєння. Тому розглядається питання про передавання Україні ракет повітряного базування, які можуть працювати в режимі "повітря-поверхня". І знову ж таки для цих ракет потрібна авіаційна техніка", – пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ще один військовий експерт Роман Світан заявив, що ЗСУ зараз перш за все, потрібні артилерія і боєприпаси, адже окупанти 80-90% втрат зазнають саме внаслідок артилерійського вогню. Далі за пріоритетністю необхідні бронетехніка та авіація, зокрема якийсь багатофункціональний винищувач.

Додамо, за підсумками нещодавнього засідання у форматі "Рамштайн" партнери погодили виділення Україні більшої кількості ППО, танків, артилерії, снарядів, а також навчання військових.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.