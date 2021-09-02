Чекала на маму біля магазину: у Одесі чоловік розбещував 6-річну дівчинку

Чекала на маму біля магазину: у Одесі чоловік розбещував 6-річну дівчинку

Мама дитини звернулася до правоохоронців і зловмисника затримали.

У Одесі поліцейські затримали 32-річного чоловіка за підозрою у розбещенні 6-річної дівчинки. Зловмисника помістили під варту.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Чоловік запримітив дитину біля входу до магазину, де дівчинка разом із своїм 8-річним братом чекали на маму. Зловмисник пообіцяв дитині іграшку та заманив її у безлюдне місце, де чинив відносно неї дії розпусного характеру.

Дівчинка згодом розповіла про це мамі, а та викликала поліцію.

"Протягом години правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його в середмісті. Свою причетність до вчинення протиправних дій чоловік не заперечував. За розбещення малолітньої йому загрожує до восьми років позбавлення волі", - зазначили у пресслужбі Нацполіції області.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури оголосили 32-річному зловмиснику підозру за ч.2 ст.156 Кримінального кодексу України та помістили його під варту.

Правоохоронці вкотре звернулися до батьків з проханням розповідати дітям про правила поведінки з незнайомцями.

"Малюки мають розуміти, що не можна розмовляти, а тим більше кудись іти з чужими людьми, навіть якщо ті пропонують показати якусь тваринку, купити солодощі чи іграшку. А якщо зловмисник намагається застосувати силу, тягне у безлюдне місце, до машини тощо, треба одразу здіймати галас та кликати на допомогу", - порекомендували батькам дітей правоохоронці.

Нагадаємо, що у Києві затримали чоловіка за створення дитячого порно та насильство стосовно малолітнього хлопчика.

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