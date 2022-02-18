Через евакуацію мешканців ОРДЛО в Росії різко здешевшав рубль

На Московській біржі рубль ослабився стосовно долара і євро.

Менш, ніж через годину після оприлюднення інформації про заплановану ватажками “ЛДНР” на п’ятницю, 18 лютого, евакуацію з тимчасово окупованих територій Донбасу, в Росії суттєво ослабла національна валюта.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Під час валютних торгів на Московській біржі рубль подешевшав як до долара, так і до євро.

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За даними на 16:09 за московським часом (15.09 за Києвом), коли стало відомо про те, що ватажки “ДНР” та “ЛНР” затіяли масову евакуацію до Ростовської області РФ і, начебто, досягли про це домовленості, долар торгувався на рівні 76,06 рубля (+0,29%), євро - на рівні 86,36 рубля (+0,28%).

За даними на 16:46 за московським часом, курс долара становив уже 76,17 рубля (+0,44%), курс євро прискорив зростання до 86,47 рубля (+0,42%).

Нагадаємо, прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про евакуацію жителів Донбасу до Ростовської області.

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