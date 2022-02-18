Из-за эвакуации жителей ОРДЛО в России резко подешевел рубль

На Московской бирже рубль ослаб в отношении доллара и евро.

Менее чем через час после обнародования информации о запланированной главарями "ЛДНР" на пятницу, 18 февраля, эвакуацию с временно оккупированных территорий Донбасса, в России существенно ослабла национальная валюта.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль подешевел как к доллару, так и к евро.

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По данным на 16:09 по московскому времени (15.09 по Киеву), когда стало известно о том, что главари "ДНР" и "ЛНР" затеяли массовую эвакуацию в Ростовскую область РФ и, якобы, достигли об этом договоренности, доллар торговался на уровне 76,06 рубля (+0,29%), евро – на уровне 86,36 рубля (+0,28%).

По данным на 16:46 по московскому времени, курс доллара составил уже 76,17 рубля (+0,44%), курс евро ускорил рост до 86,47 рубля (+0,42%).

Напомним, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об эвакуации жителей Донбасса в Ростовскую область.

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