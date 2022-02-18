Украина получила от Эстонии ракеты для Javelin

Украина получила от Эстонии ракеты для Javelin

Страны Европы продолжают присылать военную помощь из-за российской агрессии.

Эстония предоставила Украине обещанные ракеты для комплексы Javelin из-за роста российской угрозы.

Об этом сообщил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск на странице Twitter.

"Просто доставляем противотанковые ракетные комплексы Javelin от Эстонии нашим украинским друзьям", – написал посол и опубликовал соответствующие фотографии.

Just delivering Javelin anti tank missiles от наших друзей. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yhouibaCkF — Kaimo Kuusk (@KaimoKuusk) 18 марта 2022

Пока официальной информации от Министерства обороны Украины нет. Количество снарядов для Javelin Эстония не раскрывает.

Напомним, эстонский диплом ранее сообщал о том, что ракеты для Javelin будут отправлены в Украину в сжатые сроки после предоставления разрешения от Вашингтона. Произведены военные ракеты в Соединенных Штатах Америки.

Стоит отметить, что в Эстонии заявляли о готовности передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимое разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

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