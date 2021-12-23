Как быстро и эффективно убрать лед с автомобиля: действенные советы водителям

Как быстро и эффективно убрать лед с автомобиля: действенные советы водителям

Эти советы помогут освободить автомобиль из ледовой ловушки.

Почти каждому водителю известна ситуация, когда вечером оставил автомобиль, а ночью начался мокрый снег и сильный мороз, так что утром вместо своего любимого авто вы найдете большой ледник.

ТСН.Авто подготовил для вас несколько советов, как быстро выйти из этой ситуации.

Во первых, как бы это ни было банально – парковать автомобиль в гараже или на закрытом паркинге. За такое решение, ваш автомобиль и его кузов вам обязательно поблагодарят. Какие бы там ни были лайфхаки, против природы не пойдешь и очищать автомобиль вам придется ежедневно.

Если первый вариант вам не подходит и у дома вы обнаружили ледник, которому только "Титаника" не хватает - нужно действовать. Самый действенный способ – это теплая вода. Берете из дома чайник с водой, и понемногу начинаете поливать те места, которые вам нужны, например, водительские двери и окна. Но помните, что вода должна быть теплой, а не горячей, ведь из-за разницы температуры стекло может просто треснуть.

Для того чтобы не бегать с чайником вокруг авто, существует специальная защита, она очень похожа на защитную шторку, которую используют от солнца, но крепится она снаружи авто. Она принимает весь удар на себя, вы просто ее снимаете и едете по своим делам.

Можно использовать народный способ – заклеить стекло обычной пищевой пленкой. Перед поездкой просто ее снимаете и у вас чистенькое стекло, но нужно быть внимательным, ведь пленка может сильно замерзнуть и ничем вам не помочь.

Самый простой способ, это расчистить дверцу, залезть в салон и включить печку. Пока авто греется просто пойти выпить кофе или почистить авто от снега, но у этого способа есть минус – долго прогревать автомобиль на холостых оборотах опасно для двигателя, а чтобы автомобиль "растаял", времени понадобится немало.

Напомним, что не следует делать во время прогрева салона зимой.