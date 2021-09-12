До рівня 90-х: у Росії готують уповільнення іноземного сегмента інтернету - Bellingcat

Швидкість в зарубіжному сегменті інтернету в РФ за два роки може бути знижена до 24 Кбіт в секунду.

У РФ можуть істотно сповільнити швидкість іноземного сегменту інтернету. Про це заявив аналітик Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як повідомляє Deutsche Welle, таку версію аналітик озвучив на The Lennart Meri Conference 2021 у Талліні.

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"Ми отримали інформацію, що зараз підготовлений конкретний план зникнення інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - повідомив Грозєв.

За його відомостями, ті, кого акредитують, зобов'язані будуть надавати повну інформацію, включаючи "SSL-сесії (SSL - це криптографічний протокол для більш безпечної зв'язку - ред.), логіни, IP-адреси ФСБ по кожному своєму користувачеві".

"Не буде ніякої взагалі анонімності", - вважає Грозєв.

"Ті, які не будуть акредитовані, включаючи YouTube, включаючи усі всесвітні, Twitter тощо, у них поступово протягом двох років буде обмежуватися швидкість", - зазначив він, додавши, що в результаті вона може заз два роки бути знижена до 24 Кбіт в секунду.

"Для тих, хто жили в 90-х, - це та швидкість, на який ми тоді через телефон підключалися до інтернету", - пояснив Грозєв. "Це означає відключення інтернету для Росії", - запевняє він.

Реакції російської влади на затвердження журналіста поки не послідувало.

Представник МЗС РФ Марія Захарова в Telegram назвала конференцію в Талліні форумом "оскаженілих русофобів".

Russia's spokeslady and eye-gouging folk dancer Maria Zakharova says our panel @ the Estonian security conference was lame. One would think a superpower spokeswoman has better things to do than post about lame panels, but logic isn't strong with this one.https://t.co/Q898ibMjie — Christo Grozev (@christogrozev) September 10, 2021

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