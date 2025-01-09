Джо Байден вперше став прадідусем

На світ з'явився хлопчик вагою 4,6 кг.
Президент США Джо Байден став прадідусем. Його старша онука Наомі Байден 8 січня народила хлопчика.
Про це пише CBS News.
"Від сьогодні я прадідусь. Хлопчик. Я запам'ятаю цей день", — сказав Байден на пресконференції в Каліфорнії.
Перша леді Джилл Байден поділилася фотографією президентського подружжя з правнуком і оголосила, що його звуть Вільям Бреннон Ніл, IV.
Раніше повідомлялося, що Байден дізнався від онуків про те, що він переміг на виборах президента США.
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