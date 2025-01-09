Джо Байден впервые стал прадедушкой

Президент США Джо Байден стал прадедушкой. Его старшая внучка Наоми Байден 8 января родила мальчика.

Об этом пишет CBS News.

"С сегодняшнего дня я прадедушка. Мальчик. Я запомню этот день", — сказал Байден на пресс-конференции в Калифорнии.

Первая леди Джилл Байден поделилась фотографией президентских супругов с правнуком и объявила, что его зовут Уильям Бреннон Нил, IV.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Ранее сообщалось, что Байден узнал от внуков о том, что победил на выборах президента США.

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