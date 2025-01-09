Джо Байден впервые стал прадедушкой

На свет появился мальчик весом 4,6 кг.
Президент США Джо Байден стал прадедушкой. Его старшая внучка Наоми Байден 8 января родила мальчика.
Об этом пишет CBS News.
"С сегодняшнего дня я прадедушка. Мальчик. Я запомню этот день", — сказал Байден на пресс-конференции в Калифорнии.
Первая леди Джилл Байден поделилась фотографией президентских супругов с правнуком и объявила, что его зовут Уильям Бреннон Нил, IV.
Ранее сообщалось, что Байден узнал от внуков о том, что победил на выборах президента США.
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