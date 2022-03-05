Естонія зібрала майже 6 млн євро пожертвувань на підтримку України

Крім того, естонці зібрали вже близько 10 вантажівок речей для українців.

Станом на вечір 4 березня, в Естонії через великі організації було зібрано 5,9 млн євро пожертвувань на підтримку України.

Про це пише естонське телерадіомовлення ERR.

Ініціативу "Для України" в Естонії підтримують три різні некомерційні організації: Eesti Pagulasabi ("Допомога біженцям"), Mondo та Український культурний центр. Різні кампанії зі збору коштів також проводять Естонський Червоний Хрест та Фонд розвитку державної оборони.

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До вечора 4 березня ці п'ять організацій зібрали пожертвування на суму 5,9 млн. євро. Сума продовжує зростати. Так, Червоний Хрест повідомив, що одне з підприємств пожертвує Україні мільйон євро.

Представниця Естонського Червоного Хреста Лійс Ермінгер розповіла, що збирання грошових пожертвувань наразі триває, а приймання речей вже припинено. Речі на склади Червоного Хреста з пунктів збору привезуть з понеділка.

"У нас вже близько 10 вантажівок пожертвувань. У нас є точний список речей, які ми збираємо, ми його не самі придумали, його нам надіслав Український Червоний Хрест. Це здебільшого предмети гігієни, постільна білизна, подушки, ковдри, простирадла", – зазначила Ермінгер.

За словами менеджерки з комунікації Eesti Pagulasabi Мадлі Тіммі, окрім фінансової допомоги Естонія може надати українцям житло та роботу. Крім того, естонці можуть надавати допомогу як волонтери.

"У нас близько 1600 пропозицій щодо житла та 800 робочих місць. Як волонтери зареєструвалися 1500 осіб", – повідомила Тіммі.