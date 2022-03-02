До України прибула друга партія Javelin з Естонії

До України прибула друга партія Javelin з Естонії

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Україна отримала другу партію переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin з Естонії.

Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.

"До України прибула друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin. Від прийняття рішення до доставки протягом кількох днів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України.

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