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До України прибула друга партія Javelin з Естонії

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До України прибула друга партія Javelin з Естонії

U.S. Department of Defense / Flickr

Євросоюз надає Україні військову та фінансову підтримку в умовах російського вторгнення.

Україна отримала другу партію переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin з Естонії. 

Про це повідомило міністерство оборони Естонії у Twitter.

"До України прибула друга партія переданих Естонією протитанкових ракетних комплексів Javelin. Від прийняття рішення до доставки протягом кількох днів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ негайно вивести війська з України.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

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