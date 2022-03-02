В Украину прибыла вторая партия Javelin из Эстонии

В Украину прибыла вторая партия Javelin из Эстонии

Евросоюз оказывает Украине военную и финансовую поддержку в условиях российского вторжения.

Украина получила вторую партию переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin из Эстонии.

Об этом сообщило министерство обороны Эстонии в Twitter.

"В Украину прибыла вторая партия переданных Эстонией противотанковых ракетных комплексов Javelin. От принятия решения к доставке в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от РФ немедленно вывести войска из Украины.

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