С Героем Украины Виталием Скакуном, который ценой жизни остановил продвижение колонны врага, прощались на колени

С Героем Украины Виталием Скакуном, который ценой жизни остановил продвижение колонны врага, прощались на колени

Президент Украины присвоил Виталию Скакуну звание "Героя Украины" посмертно.

Прощание с Героем. Город Бережаны в Тернопольской области стал на колени, когда на его центральную площадь привезли тело погибшего Героя Украины двадцати пятилетнего Виталия Скакуна.

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Их земляк – молодой сапер отдельной бригады морской пехоты героически погиб, когда взорвал Геничевский автомобильный мост, остановив продвижение вражеской колонны танков. Это позволило его братьям подготовить достойный отпор врагу. Виталий заминировал мост, но сам спастись уже не успел – взорвался вместе с мостом.

Президент Украины присвоил Виталию Скакуну звание "Героя Украины" посмертно.

Похоронили его со всеми воинскими почестями. У погибшего остались родители и сестра.