З Героєм України Віталієм Скакуном, який ціною життя зупинив просування колони ворога, прощались навколішки

З Героєм України Віталієм Скакуном, який ціною життя зупинив просування колони ворога, прощались навколішки

Президент України присвоїв Віталію Скакуну звання "Героя України" посмертно.

Прощання з Героєм. Місто Бережани на Тернопільщині стало навколішки, коли на його центральну площу привезли тіло загиблого Героя України двадцяти п'ятирічного Віталія Скакуна.

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Їхній земляк - молодий сапер окремої бригади морської піхоти героїчно загинув, коли підірвав Генічевський автомобільний міст, зупинивши просування ворожої колони танків. Це дозволило його побратимам підготувати гідну відсіч ворогу. Віталій замінував міст, але сам врятуватися уже не встиг - підірвався разом з мостом.

Президент України присвоїв Віталію Скакуну звання "Героя України" посмертно.

Поховали його зі всіма військовими почестями. У загиблого залишилася батьки та сестра.