Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

З Героєм України Віталієм Скакуном, який ціною життя зупинив просування колони ворога, прощались навколішки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
З Героєм України Віталієм Скакуном, який ціною життя зупинив просування колони ворога, прощались навколішки

Президент України присвоїв Віталію Скакуну звання "Героя України" посмертно.

Прощання з Героєм. Місто Бережани на Тернопільщині стало навколішки, коли на його центральну площу привезли тіло загиблого Героя України двадцяти п'ятирічного Віталія Скакуна.

Їхній земляк - молодий сапер окремої бригади морської піхоти героїчно загинув, коли підірвав Генічевський автомобільний міст, зупинивши просування ворожої колони танків. Це дозволило його побратимам підготувати гідну відсіч ворогу. Віталій замінував міст, але сам врятуватися уже не встиг - підірвався разом з мостом.

Президент України присвоїв Віталію Скакуну звання "Героя України" посмертно.

Поховали його зі всіма військовими почестями. У загиблого залишилася батьки та сестра.

На Тернопільщині стали навколішки, коли привезли тіло загиблого Героя України Віталія Скакуна

На Тернопільщині стали навколішки, коли привезли тіло загиблого Героя України Віталія Скакуна

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація