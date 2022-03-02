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"Бійтеся, орки": до України прибула нова партія безпілотників "Bayraktar"

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"Бійтеся, орки": до України прибула нова партія безпілотників "Bayraktar"

УНІАН

В Міноборони подякували партнерам.

До України прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз.

Про це у середу, 2 березня, повідомило Міноборони.

"До України прибула нова партія "Bayraktar TB2" Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна має надзвичайно термінову потребу у зміцненні Військово-повітряних сил ЗСУ, і цю проблему повинні вирішити за кілька днів. Якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед цивільних, сказав міністр.

Турецькі безпілотники Bayraktar працюють на українське військо

Турецькі безпілотники Bayraktar працюють на українське військо

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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