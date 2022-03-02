"Бійтеся, орки": до України прибула нова партія безпілотників "Bayraktar"

В Міноборони подякували партнерам.

До України прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз.

Про це у середу, 2 березня, повідомило Міноборони.

"До України прибула нова партія "Bayraktar TB2" Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країна має надзвичайно термінову потребу у зміцненні Військово-повітряних сил ЗСУ, і цю проблему повинні вирішити за кілька днів. Якщо не буде літаків, то Україна продовжить боротьбу, але з втратами серед цивільних, сказав міністр.