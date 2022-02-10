Гігантський чорний алмаз з космосу пішов з молотка за криптовалюту

Гігантський чорний алмаз з космосу пішов з молотка за криптовалюту

Унікальність алмазу полягає в тому, що він містить мінерал, який зустрічається майже виключно в метеоритах.

На аукціоні Sotheby's чорний алмаз Енігма пішов із молотка за 4,3 мільйона доларів. Його маса 555,55 карат, і заплатили за нього криптовалютою.

Про це повідомляє BBC News.

Переможцем аукціону став відомий любитель біткоїнів бізнесмен Річард Харт, який повідомив, що Енігму купив він.

До цього алмаз був у приватній колекції близько 20 років. Його ніде не виставляли.

Зазначається, що за масою дорогоцінний камінь можна порівняти з бананом. Крім того, він належить до рідкісного різновиду "карбонадо". Унікальність алмазу полягає в тому, що він містить мінерал, який зустрічається майже виключно в метеоритах. Тому є версія його космічного походження.

Нагадаємо:

Алмаз вагою у чверть кілограма нещодавно виявили в Ботсвані. Раніше в країні знайшли унікальний алмаз вагою 1109 каратів. Його назвали Lesedi La Rona і продали за рекордні 53 мільйони доларів.

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