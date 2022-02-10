Гигантский черный бриллиант из космоса ушел с молотка за криптовалюту

Гигантский черный бриллиант из космоса ушел с молотка за криптовалюту

Уникальность алмаза состоит в том, что он содержит минерал, встречающийся почти исключительно в метеоритах.

На аукционе Sotheby's черный алмаз Энигма ушел с молотка за 4,3 миллиона долларов. Его масса 555,55 карат, и заплатили за него криптовалютой.

Об этом сообщает BBC News.

Победителем аукциона стал известный любитель биткоинов бизнесмен Ричард Харт, который сообщил, что Энигму купил он.

До этого алмаз был в частной коллекции около 20 лет. Его нигде не выставляли.

Отмечается, что по массе драгоценный камень сравним с бананом. Кроме того, он относится к редкой разновидности "карбонадо". Уникальность алмаза состоит в том, что он содержит минерал, встречающийся почти исключительно в метеоритах. Поэтому есть версия его космического происхождения.

Напомним:

Алмаз весом в четверть килограмма недавно был обнаружен в Ботсване. Ранее в стране обнаружили уникальный алмаз весом 1109 каратов. Его назвали Lesedi La Rona и продали за рекордные 53 миллиона долларов.

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