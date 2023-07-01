ЛСД за рецептом: Австралія легалізувала психоделіки

Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA (екстазі) для лікування певних психічних розладів.

Про це повідомляє BBC.

Від 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії (коли клінічна депресія не піддається лікуванню). Обидва препарати заборонені законом в Австралії.

"Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань", — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.

Зі слів доктора Майка Маскера, дослідника психічного здоров’я з Університету Південної Австралії, використання психоделіків ретельно контролюватиметься.

"Я читав про історії, коли у людей було те, що ще називають "бед-тріпом", або вони насправді пережили свою травму, тому ми повинні бути дуже обережними", — сказав доктор Маскер.

Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію.

Втім, деякі психіатри й дослідники стурбовані тим, що такий крок може бути передчасним, з огляду на те, що ці препарати досі проходять клінічні випробування і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.

Психоделіки — це клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато психічних процесів. Найбільш відомими психоделіками є ЛСД, мескалін, псилоцибін та ДМТ.

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