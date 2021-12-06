У Швейцарії дозволили використовувати капсулу для евтаназії

Її створили за допомогою 3D-принтера.

У Швейцарії пройшла юридичну експертизу капсула для евтаназії Sarco: тепер її можна використовувати.

Про це з посиланням на засновника компанії Філіпа Нічке повідомляє Swissinfo.

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Капсула Sarco створена з пластику за допомогою 3D-принтера. У ній міститься азот. Людина, яка зважиться на евтанацію, самостійно зможе запустити механізм. Капсула працює за таким принципом: після відкриття газу людина опиняється у стані ейфорії, втрачає свідрмість, а потім помирає. Процес триває близько 30 секунд.

Зазначається, що капсули будуть постачати до Швейцарії, оскільки там офіційно дозволено застосування евтаназії. До слова, протягом минулого року близько 1,3 тис. швейцарців зважилися на евтаназію. Наразі там використовують метод вживання рідкого пентобарбіталу натрію.

Нагадаємо, торік у грудні в Австрії важкохворим людям дозволили добровільно йти з життя.

У лютому 2020-го до аналогічного кроку вдалася Німеччина, де Конституційним судом була скасована заборона здійснювати асистований суїцид за допомогою приватних клінік. До цього у Європі допомога важкохворим піти з життя була дозволена законом лише у Бельгії, Нідерландах, Швейцарії і Люксембургу.