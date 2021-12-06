В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

Ее создали с помощью 3D-принтера.

В Швейцарии прошла юридическую экспертизу капсула для эвтаназии Sarco: теперь ее можно использовать.

Об этом со ссылкой на основателя компании Филиппа Ничке сообщает Swissinfo.

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Капсула Sarco создана из пластика с помощью 3D-принтера. В ней содержится азот. Человек, который отважится на эвтанацию, самостоятельно сможет запустить механизм. Капсула работает по следующему принципу: после открытия газа человек оказывается в состоянии эйфории, теряет сознание, а затем умирает. Процесс длится около 30 секунд.

Отмечается, что капсулы будут поставлять в Швейцарию, поскольку официально разрешено применение эвтаназии. К слову, за прошедший год около 1,3 тыс. швейцарцев решились на эвтаназию. Сейчас там используют метод применения жидкого пентобарбитала натрия.

Напомним, в декабре прошлого года в Австрии тяжелобольным людям разрешили добровольно уходить из жизни.

В феврале 2020-го аналогичным шагом прибегла Германия, где Конституционным судом был отменен запрет осуществлять ассистированный суицид с помощью частных клиник. До этого в Европе помощь тяжелобольным уйти из жизни была разрешена законом только в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Люксембурге.