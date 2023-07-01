ЛСД по рецепту: Австралия легализовала психоделики

Австралия стала первой страной в мире, легализовавшей клиническое назначение MDMA (экстази) для лечения определенных психических расстройств.

Об этом сообщает BBC.

С 1 июля психиатры могут назначать MDMA для лечения посттравматического стрессового расстройства и псилоцибин для лечения резистентной депрессии (когда клиническая депрессия не поддается лечению). Оба препарата запрещены законом в Австралии.

"Псилоцибин и MDMA безопасны при использовании в контролируемых с медицинской точки зрения условиях, под наблюдением медицинских работников и в дозах, изученных во время клинических испытаний", — заявило Управление терапевтических товаров Австралии.

По словам доктора Майка Маскера, исследователя психического здоровья из Университета Южной Австралии, использование психоделиков будет тщательно контролироваться.

"Я читал об истории, когда у людей было то, что еще называют "бед-трипом", или они действительно пережили свою травму, поэтому мы должны быть очень осторожными", — сказал доктор Маскер.

Хотя начальный доступ к лекарству будет ограниченным и дорогостоящим, многие эксперты и пациенты приветствуют это как знаковое событие.

Впрочем, некоторые психиатры и исследователи обеспокоены тем, что такой шаг может быть преждевременным, поскольку эти препараты до сих пор проходят клинические испытания и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще не одобрило их для клинического применения.

Психоделики – это класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и множество психических процессов. Наиболее известными психоделиками являются ЛСД, мескалин, псилоцибин и ДМТ.

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